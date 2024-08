Ook Fabrizio Romano is er zeker van: 'Arthur Vermeeren zal een speler van hen worden'

Arthur Vermeeren lijkt de overstap naar RB Leizpig te gaan maken. Atlético Madrid en de Duitse club zijn aan het onderhandelen over details rond de deal.

Zo kan Vermeeren binnenkort een ploegmakker worden van Antonio Nusa en Maarten Vandevoordt, die deze zomer ook de overstap maakten.

Ook transferexpert Fabrizio Romano heeft meer informatie gegeven. Volgens hem wordt het helemaal verwacht dat de deal doorgaat. Vermeeren heeft zijn keuze duidelijk gemaakt.

Andere clubs die ook interesse toonden in een uitleenbeurt, zullen achter het net vissen. De middenvelder zat afgelopen weekend ook niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Girona.

Afgelopen winter kwam Vermeeren voor zo'n 18 miljoen euro over van Antwerp. Sindsdien speelde hij slechts vijf wedstrijden voor Atletico Madrid, waarin hij nog niet kon overtuigen.

🚨🔴⚪️ Arthur Vermeeren has clearly decided to join RB Leipzig. Atlético are informed.



No more chances for other clubs who also asked for loan, Vermeeren now fully expected to become Leipzig player.



Atlético and Leipzig are negotiating on deal terms/formula of the deal. ⏳🇧🇪 pic.twitter.com/j8T3nSi0hx