Dit is het tegenvoorstel van Genk voor El Khannouss: Limburgers doen water bij de wijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfer van Bilal El Khannouss brengt wel wat strubbelingen met zich mee. Genk weigerde al drie keer een bod van Leicester City. Maar de Limburgers hebben nu zelf een tegenbod gestuurd.

De verwachting is dat het wel in orde zal komen, maar niet voor de 35 miljoen euro die Genk eerder verwachtte. Volgens Sacha Tavolieri vraagt Genk nu 27 miljoen euro inclusief zes miljoen aan variabele bonussen en 10 procent doorverkooppercentage om de deal te laten slagen.

Leicester zat daar eerder onder, maar die sommen liggen wel al meer in de lijn van hun verwachtingen. El Khannouss en zijn entourage waren eerder niet blij toen Genk die hoge som vroeg en daarna het bod van Leicester afsloegen zonder met hen te overleggen.

El Khannouss weigerde maandag mee te trainen omdat hij ontevreden was over de houding van Genk. Ook bij Genk zelf waren ze niet blij en leek de situatie te gaan escaleren.

Genk is niet van plan om een vervanger voor de Marokkaanse international aan te trekken, want ze geloven sterk in Kos Karetsas.

Er zijn echter nog andere posities die versterking nodig hebben. Zo mikt Genk nog op een linksachter en heeft met Yaimar Medina al een gedroomd target in de pijplijn zitten.