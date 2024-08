'Onmisbare' pion van Union denkt nog steeds aan transfer: "Het is niet makkelijk"

De Japanse verdediger Koki Machida heeft nog geen enkele minuut gemist sinds de start van het seizoen. Hij is enorm belangrijk voor Union SG nu Christian Burgess nog out is. Maar de sterkhouder kan rekenen op heel wat interesse.

Machida is de leider op het veld nu Burgess en Puertas er niet (meer) zijn. Zijn prestaties zijn consistent goed geweest, vergelijkbaar met die van vorig seizoen, waarbij hij meer dan 65% van zijn verdedigende duels won en gemiddeld elf ballen per wedstrijd heroverde.

"Spelers zoals Puertas of Machida weten dat elke dag het begin kan zijn van een nieuw hoofdstuk in hun carrière," verklaarde hun trainer Sébastien Pocognoli in LDH. "Voor Machida is het niet nodig om te vragen hoe hij zich voelt over het team. Hij is een grote professional."

Ondanks zijn sterke prestaties en professionaliteit, speelt een mogelijke transfer op de achtergrond mee voor Machida. Hij werd afgelopen winter al gelinkt aan een overstap naar Tottenham en nu trekken meerdere Europese clubs aan zijn mouw.

Machida geeft toe dat de transfermarkt nog steeds in zijn gedachten speelt: "Het is echt niet makkelijk," zei Machida na de wedstrijd tegen Saint-Truiden. "De transfermarkt is nog bijna twee weken open en natuurlijk denk ik eraan. Het is duidelijk dat ik deze zomer een volgende stap in mijn carrière wil zetten, maar ik moet gefocust blijven op mijn wedstrijden. Dat is heel moeilijk, maar ik ben een professional."

De toekomst van Machida blijft onzeker, maar het lijkt erop dat zijn voorkeur uitgaat naar een transfer naar de Premier League, bij een club die streeft naar een Europese plaats. De Brusselse clubleiding wil een transferbedrag van rond de vijftien miljoen euro, wat een aanzienlijke winst zou betekenen, gezien de optie die in maart 2023 werd gelicht voor slechts één miljoen euro.