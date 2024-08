Beterschap op komst voor Union SG? "Meer klootzakjes zoals hem nodig"

Het aantal blessures bij Union SG valt al lang niet meer op een hand te tellen. En dat bemoeilijkt uiteraard de zaken om tot stevige wedstrijden en knappe overwinningen te komen. Wat moet er veranderen of gebeuren?

Op moed en wilskracht werden de voorbije twee weken alsnog vier punten gepakt uit twee wedstrijden, maar als we eerlijk zijn: puur op kwaliteit was het toch wel een beetje te weinig.

Zeker gezien het niveau dat we kennen van Union SG de voorbije seizoenen. Dan is het nu toch allemaal wat minder. Al was Noah Sadiki misschien nog wel een lichtpuntje de voorbije weken.

Hij ziet ook met lede ogen aan dat het nog niet helemaal loopt zoals het zou moeten bij de Brusselaars. En hij kijkt daarvoor ook wel enigszins naar de afwezigen, die toch een flinke slok op de borrel schelen.

Terugkeer Burgess van vitaal belang?

De snelle terugkeer van Christian Burgess kan zeker helpen. Dat beseft ook Sadiki: "Hij gaat ons helpen. Al is het maar op de aanvallers wat te irriteren, want dat kan hij. Hij is een echte leider voor onze ploeg."

"Dat hebben we nodig. Jullie weten hoe hij is en dat is wat deze ploeg op dit moment nodig heeft." Slotsom van Sadiki: "We hebben meer klootzakjes nodig."