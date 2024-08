Immens blok aan het been: Club Brugge wil dringend oplossing vinden voor héél dure vergissing

Dedryck Boyata is een immens blok aan het been geworden bij Club Brugge. De voormalige Rode Duivel werd met heel veel verwachtingen binnengehaald, maar bleek al snel een miskoop. Een dure, gezien zijn monsterloon.

De 33-jarige Boyata heeft nog één jaar contract, maar door zijn hoge salaris van ongeveer drie miljoen euro per jaar, wil Club Brugge koste wat het kost van hem af, schrijft HLN vandaag. Boyata is nu de vijfde keuze in de verdediging, en zijn loon weegt zwaar op het budget, terwijl Club al bezig was de loonkosten naar beneden te halen.

Het hoge loon van Boyata is de belangrijkste reden waarom hij nog steeds bij Club Brugge speelt. Geen enkele Belgische club kan of wil zijn salaris overnemen, zelfs niet gedeeltelijk, en ook vanuit het buitenland is er weinig interesse geweest.

Club Brugge hoopt op een oplossing in exotische competities waar de transfermarkten langer open zijn, zoals in het Midden-Oosten. Intussen probeert de club Boyata te overtuigen om een deel van zijn salaris in te leveren, maar daar heeft hij - begrijpelijk - weinig zin in.

Boyata zit immers goed bij Club. Hij heeft een goede relatie met zijn teamgenoten en toont zich betrokken bij de club. Hij helpt jongere spelers. Hoewel Boyata’s houding en professionaliteit binnen de club worden gewaardeerd, is de beslissing om van hem af te willen een zakelijke overweging van Club Brugge.

Het mislukte avontuur van Boyata bij Club Brugge is een dure vergissing gebleken. Hij heeft slechts 26 wedstrijden gespeeld in twee jaar, waarvan de meeste als invaller, en heeft slechts 1.063 minuten op het veld gestaan. Met een geschatte kostprijs van 230.000 euro per gespeelde wedstrijd, is het voor de club niet haalbaar om hem nog een seizoen op de loonlijst te houden.