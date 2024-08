Nieuwe Rode Duivel in de Premier League: 'deal is bijna rond'

Deze zomer zag Everton Amadou Onana vertrekken naar Aston Villa. De Toffees vingen nog bijna 60 miljoen euro voor de middenvelder.

Logischerwijs is de club op zoek gegaan naar een vervanger. Daarbij is de club uitgekomen bij een andere Rode Duivel. Eentje die naar een oplossing op zoek was.

De vervanger van Onana moet Orel Mangala worden. Eerder raakte al bekend dat de club interesse toont, maar volgens transferexpert Fabrizio Romano is de deal nu bijna rond.

Mangala zal Olympique Lyon verlaten en trekt dan op huurbasis naar Everton, dat ook een aankoopoptie in het contract liet opnemen.

Mangala heeft al een persoonlijk akkoord. In 2022 kwam hij bij Nottingham Forest terecht, dat hem aan Lyon verhuurde in februari 2024. De Franse club nam hem ook definitief over nadien.

🚨🔵 Everton are now closing in on deal for Oriel Mangala to join on loan with buy option clause from OL.



