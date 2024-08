Voetbalbond neemt definitief afscheid van CEO: 'Opent dit deuren voor Vincent Mannaert?'

De raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft besloten om de samenwerking met CEO Piet Vandendriessche te beëindigen. Na slechts acht maanden moet Vandendriessche alweer opstappen bij de KBVB.

Er was grote ontevredenheid over de manier waarop Vandendriessche de KBVB leidde. Een van de grootste knelpunten was de uitgestelde en te weinig kritische evaluatie van bondscoach Domenico Tedesco na het EK in Duitsland.

"De bestuurders willen Piet van harte bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de organisatie gedurende zijn tijd als CEO," klinkt het bij de voetbalbond.

Vincent Mannaert

Met het vertrek van Vandendriessche moet de KBVB op zoek naar een nieuwe CEO. Volgens Het Nieuwsblad is Vincent Mannaert kandidaat nummer 1.

De voormalige CEO van Club Brugge voerde de afgelopen maanden gesprekken met Vandendriessche over een mogelijke functie als technisch directeur bij de bond. Mannaert trok zich echter terug omdat hij zich niet kon vinden in de voorgestelde structuur.

Toch staat Mannaert nog steeds open voor een rol bij de KBVB, zolang er duidelijke afspraken worden gemaakt.

Piet Vandendriessche no longer CEO of the RBFA. Read more info on our website.



🇳🇱 https://t.co/RYrGFQJZex

🇫🇷 https://t.co/AtYGaX6gXw

🇬🇧 https://t.co/M1rmVgBciy pic.twitter.com/6tRTJg4QGX — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 28, 2024