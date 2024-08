'Anderlecht vist achter het net voor Belgisch talent van Juventus, andere JPL-club lijkt te profiteren'

Anderlecht is op de transfermarkt nog op zoek naar versterking deze zomer. De club wil met name nog een middenvelder halen.

De afgelopen dagen werden er al enkele grote namen genoemd. Denk maar aan Christian Eriksen, Davy Klaassen of Leander Dendoncker.

Ook de naam van Joseph Nonge viel ter sprake. Anderlecht zou de 19-jarige Belg graag terug willen halen en er werd gepraat over een mogelijke uitleenbeurt.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal Nonge niet bij Anderlecht terechtkomen. De twee clubs zijn er niet in geslaagd om het eens te worden over een aankoopoptie.

Op dit moment is er wel een andere Belgische club die hem kan contracteren. Antwerp zou op dit moment de favoriete bestemming zijn van Nonge. Er zijn gesprekken gaande over een uitleenbeurt met een aankoopoptie.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇧🇪 Royal #Antwerp FC now the favorite destination for Joseph #Nonge Boende. New round of talks happened in the last hours and will continue soon in order to make happen a loan with option to buy with #Juventus.



💡 As a reminder, Great Old's interested in… pic.twitter.com/2MrXACUwjZ