Daan Heymans waagt zich op glad ijs: "Moeilijke oefening"

Daan Heymans brak onlangs zijn contract open bij Charleroi. Hij gaat deze week ook opnieuw aan de slag in de podcast 90 Minutes.

Daan Heymans is ondertussen al meer dan twee jaar aan de slag bij Sporting Charleroi. Hij brak onlangs zijn contract open en tekende tot 2026 bij de Carolo’s.

Nochtans ging het niet altijd even gemakkelijk. Heymans kreeg af te maken met de nodige kritiek. “Dit is natuurlijk een Waalse club en ik ben een van de weinige Vlamingen in de kleedkamer. Voor een deel van de supporters was ik daarom soms een gemakkelijk mikpunt”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Heymans verzette zich daar hard tegen, maar uiteindelijk was het het allemaal niet waard. “Want het ging altijd slechts om enkelingen. Na de match tegen Kortrijk scandeerde het overgrote deel van het publiek bijvoorbeeld mijn naam. Ik voel me hier intussen echt wel op mijn plaats.”

Heymans gaat nu ook weer aan de slag bij 90 Minutes. “Ik rij elke week met veel plezier naar de opnamestudio in Vilvoorde. Ik zeverde vroeger al graag over voetbal en nu mag ik dat doen met Sam Kerkhofs, Filip Joos, Tuur Dierckx en Gilles De Coster.”

Nochtans is het niet eenvoudig om spelers te beoordelen waar je nog tegen moet spelen. “Dat is inderdaad een lastige evenwichtsoefening. Ik laat het bekritiseren daarom ook liever aan de anderen over. Ik steek andere spelers liefst een hart onder de riem. Maar ook de anderen zullen niet snel een speler de grond inboren, hoor. Dat gebeurt eigenlijk alleen met scheidsrechters.”