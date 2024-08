De komst van Mohamed Badamosi is het antwoord van Standard op een van de belangrijkste zorgen van Ivan Leko

Mohamed Badamosi is de negende aanwinst van Standard. Hij moet wat kracht toevoegen aan de aanval van de Rouches.

Standard heeft de komst van Mohamed Badamosi bevestigd. De Gambiaanse aanvaller wordt uitgeleend door de Servische club Cukaricki. De lening kost 100.000 euro, dus technisch gezien is dit de tweede transfer na David Bates waar de club bereid was in te investeren. Ivan Leko was erg geïnteresseerd in zijn profiel voor de aanval.

Enkele weken geleden moest de Kroaat tot de conclusie komen dat, ondanks de wens om het duo Kanga-Yebboah dit seizoen te herenigen, geen van beide aanvallers nog een extra seizoen zou worden geleend. Kanga heeft getekend bij Cardiff terwijl Kelvin Yebboah naar de MLS is vertrokken.

© photonews

Daarom moest Standard andere doelwitten kiezen. Grejohn Kyei kwam in eerste instantie transfervrij binnen. Met een heel duidelijke rol: "We zien Grejohn als vervanger van Kanga", zoals Fergal Harkin dat op RSCL+ had gepresenteerd.

Hij waarschuwde echter: het zal tijd kosten voor Kyei om zijn beste niveau terug te vinden: "Hij is sterk, maar hij moet fitter worden omdat hij wat later is aangekomen. Wanneer hij fitter is, zal hij een grotere rol spelen in het team."

Tussen de regels door kon worden gelezen dat de voormalige Franse jeugdinternational nog niet klaar was om de last van de volledige aanval van Standard op zijn (toch al brede) schouders te dragen in dit begin van het seizoen. Kyei heeft tot dusver nog niet al zijn potentieel kunnen tonen. Hij begon de laatste twee wedstrijden zelfs op de bank.

© photonews

Hoewel hij goed presteerde tegen Beerschot, heeft de voormalige speler van Clermont tijd nodig, wat niet vreemd is gezien zijn gebrek aan ritme (drie basisplaatsen in Ligue 1 in de tweede helft van afgelopen seizoen). De aanval van Standard was nog te licht aan het begin van dit seizoen (twee doelpunten in vijf wedstrijden (één van Marko Bulat en een strafschop)).

De komst van Badamosi lost dat probleem op, maar voegt ook lengte toe aan een team dat dat miste. Met zijn 1,96 meter is de nieuwste aanwinst van de Rouches nu de langste in de kern. Zoals SudInfo opmerkt, heeft Standard sinds Obbi Oulare en Felipe Avenatti in 2018 geen aanvaller meer aangetrokken die zo dicht bij de twee meter in de buurt komt.

Aanvalskracht

De komst van Badamosi zal voor Leko een echte ankerpunt voorin betekenen. Zoals de voormalige bondscoach van Gamba (en de huidige van Mali) Tom Sainfiet ons recentelijk vertelde, is dat zijn belangrijkste kwaliteit, meer dan zijn afwerking. Zijn vier doelpunten in Saoedi-Arabië vorig seizoen benadrukken dat.

Door hem te contracteren, heeft Standard Ivan Leko een onmiddellijke versterking die ook anderen kan laten schitteren. Het doet denken aan de triomf van Club Brugge onder leiding van Leko in 2018/2019, zij het op kleinere schaal natuurlijk.

© photonews

In Brugge plaatste de Kroatische coach een doelpuntenmaker als Jelle Vossen op de bank ten gunste van Wesley Moraes. Hoewel Wesley helaas niet bijzonder genadig was in de afwerking, zoals zijn verdere carrière helaas heeft laten zien, heeft de Braziliaanse kolos wel bewezen hoe nuttig hij was om spelers als Krépin Diatta, Hans Vanaken, Ruud Vormer of Emmanuel Dennis te laten uitblinken.

Dit opende de deuren voor Wesley naar Aston Villa en zelfs een optreden met de Seleção. Daarom is het niet verwonderlijk dat Ivan Leko nog een laatste aanvaller wil binnenhalen, een die sneller is en bereid om diep te duiken. Ondanks dat Soufiane Benjdida zich uit de naad werkt als een duivel en zijn eerste doelpunt in de Pro League heeft gescoord, lijkt hij nog steeds licht te zijn tegenover verdedigingen uit de JPL.

De komst van Badmosi zal dus steun bieden voorin, goed voor Marko Bulat die de dirigent van het team moet worden maar nogal eenzaam is in zijn aanvallende acties.