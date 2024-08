Heeft staartploeg versterking nodig? "Het bestuur weet wat ik gezegd heb, dus ik spreek er niet meer over"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV staat na vijf speeldagen nog steeds onderaan het klassement. Het wist wel al twee keer op rij gelijk te spelen en ook voor het eerst de nul te houden, maar er lijkt toch nog wat werk aan de winkel te zijn. En dus moet er nog versterking komen?

De voorbije dagen gonste het alweer van de mogelijke geruchten over nieuwkomers richting STVV, dat heel wat van zijn sterkhouders zag vertrekken deze zomer met onder meer Smets, Steuckers en Delorge.

Aan inkomende zijde was het voorlopig nog vrij rustig allemaal. Er kwamen een aantal Japanners de rangen versterken, er was de huurbeurt van Ferrari en andere nieuwkomer Delpupo pakte meteen rood bij zijn debuut.

Coach is duidelijk over versterkingen

Maar zeker achterin moet er misschien nog wel wat bij voor De Kanaries, terwijl er vooraan wel wat extra creativiteit mag komen - tegen Union SG was het aantal expected goals opnieuw bedroevend laag te noemen.

Achterin wordt gedacht aan Louis Patris als mogelijke nieuwkomer, al kan hij op huurbasis ook naar NEC Nijmegen vertrekken vanuit Anderlecht. Coach Christian Lattanzio had er na de match tegen de Brusselaars wel wat over te zeggen.

"De mensen mogen niet denken dat dezelfde spelers van vorig seizoen op het veld staan. We hebben tijd nodig en ik doe het met de spelers die op dit moment in de kern voorhanden zijn", aldus de coach van STVV.

"Of ik bij de club-top vraag naar versterkingen? Het bestuur weet wat ik erover gezegd heb, dus daar ga ik niets meer over zeggen", was hij duidelijk. Er zal nog wat bij moeten komen ...