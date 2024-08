Dit zijn de tegenstanders van Cercle Brugge in de Conference League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op vrijdag werd naast de Europa League, ook de Conference League geloot. KAA Gent kwam als eerste uit de pot, Cercle Brugge wat later.

KAA Gent en Cercle Brugge zullen de twee Belgische ploegen zijn in de Conference League dit seizoen. Op vrijdag kwamen ze te weten wie hun tegenstanders zijn.

De Conference League gaat net zoals de Champions League en Europa League anders te werk dit seizoen. In de Conference League zijn er zes potten.

Iedere ploeg trekt één club uit elke pot. Zo worden er zes wedstrijden gespeeld, drie thuis en drie op verplaatsing.

Cercle Brugge zat in pot 4 en kwam dus later aan de beurt dan KAA Gent, dat in pot 1 zat. De vereniging zal uit tegen Lask, Olimpija en Vikingur spelen.

Başakşehir, Hearts en St. Gallen worden in het Jan Breydelstadion ontvangen. Net als KAA Gent, een haalbare loting voor Cercle Brugge.