Domenico Tedesco sluit dossier Thibaut Courtois af met duidelijk statement

Domenico Tedesco is af van de zaak Thibaut Courtois. Hij kwam er op zijn persconferentie naar aanleiding van de volgende interlands nog even op terug.

Thibaut Courtois liet een tijdje geleden weten dat hij niet meer zal spelen voor de Rode Duivels, zolang Domenico Tedesco bondscoach is van de nationale ploeg.

Het was al langer duidelijk dat het niet meer goed zou komen tussen de twee, omdat de zaak veel te lang aansleepte. De contractverlenging van Tedesco voor het EK was ook een doorn in het oog van de doelman van Real Madrid.

Als die er niet was gekomen en het EK een mislukking was zoals het nu uitdraaide, dan zou Tedesco op dit moment misschien al geen bondscoach meer geweest zijn. Stiekem had Courtois wellicht op dat scenario gehoopt.

“Tijdens en meteen na het EK wilden we snel een beslissing nemen in deze zaak”, aldus Tedesco aan Het Belang van Limburg. “Aangezien Franky de beste relatie heeft met Courtois, heeft hij ook de eerste stap gezet.”

Tedesco heeft Courtois niet gesproken. “Of ik zelf ook contact opgenomen heb? Neen, want we vonden het allebei beter dat Franky het gesprek zou voeren. Na dat gesprek werd meteen duidelijk hoe de vork aan de steel zat.”

Volgens Tedesco heeft hij alles gedaan wat hij kon om Courtois terug te halen, al denken ze bij Real Madrid daar anders over. “Ik heb geen zin in een pingpong-spelletje. Hij heeft zijn mening, ik heb de mijne. Daarmee is alles gezegd.”