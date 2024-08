Timmy Simons spreekt klare taal: "Dat hoort nu eenmaal bij topvoetbal"

Westerlo speelt op de laatste speeldag voor de interlandbreak tegen KRC Genk. Ook Timmy Simons ziet heel wat spelers vertrekken voor hun nationale ploeg.

Westerlo ziet na dit weekend een aantal spelers vertrekken voor interlandverplichtingen. Dat zal volgens trainer Timmy Simons de flow waarin zijn ploeg zit niet verstoren.

“Het is leuk dat die jongens beloond worden voor het werk en de inspanningen die ze de voorbije maanden geleverd hebben. Die goede flow zullen we wel kunnen bewaken”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Toch kan hij niet anders dan toegeven dat dit niet ideaal is voor de automatismen die hij in zijn ploeg gesmeden heeft. “Dat hoort nu eenmaal bij topvoetbal, hé”, gaat Simons verder.

Vermoeid terug van interlandbreak

“We zijn in eerste instantie trots dat die jongens opgeroepen worden. Er zullen nog genoeg spelers overblijven met wie we aan de slag kunnen. Jongens die de voorbije weken bijvoorbeeld minder gespeeld hebben.”

Volgens Simons opent dat perspectieven om bij te sturen of te helpen. “Als er internationals zijn die wat later terugkeren of minder fit zijn, is het daarna misschien wel aan hen om hun kans te grijpen.”