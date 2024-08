Zelden gezien! Domenico Tedesco slaat mea culpa na mislukt EK: "Ik zou het nu anders doen"

Domenico Tedesco gaf vandaag zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Israël en Frankrijk. Maar eerst en vooral wou hij een evaluatie maken van het voorbije EK. Een ronduit doodeerlijke bondscoach sloeg daarbij vooral mea culpa.

Het was een initiatief zelf van Tedesco. En nee, dit hadden we nog nooit meegemaakt. "Er is veel gebeurd de laatste weken. Op 16 juli presenteerde ik de evaluatie aan onze CEO Piet Vandendriessche", begon Tedesco. "Ik geef toe: het resultaat is altijd het belangrijkste en het begon slecht door die eerste match tegen Slovakije te verliezen."

"Het was de eerste match onder mijn bewind dat we verloren. En om eerlijk te zijn: ik had liever een vriendschappelijke wedstrijd of een kwalificatiematch verloren. Spijtig genoeg kan je dat niet bestellen. En dan kwam die derde match tegen Oekraïne, wat een sleutelmatch werd."

De kritiek na dat gelijkspel was striemend, vooral omdat de Rode Duivels op het einde niet meer voor winst speelden. "We wilden die match winnen, maar dat is niet wat we zagen op het veld. Van minuut tot minuut zag ik de hoofden steeds zwaarder worden. Het was de eerste keer dat we ons pad verloren in anderhalf jaar."

"Het gevoel was niet goed. We hadden geen kansen en we waren niet moedig genoeg. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik had tijdens de rust betere woorden moeten vinden. Ik zou het nu anders doen en een andere speech geven."

We hebben ons te veel aangepast tegen Frankrijk

"Mijn persconferentie na die match was het ook niet nodig om te spreken over de politie van Stuttgart. Ik zou dat nu niet meer doen. Het was de eerste keer dat het niet makkelijk was in de voorbereiding. Ik had het gevoel dat ik iets moest doen, dat ik het team moest beschermen. En toen leefde het gevoel dat Tedesco niet aan het focussen was op wat nodig is. Die match veranderde iets te veel."

"We hadden drie-vier dagen om Frankrijk voor te bereiden. Frankrijk blijft echter Frankrijk. Zij waren beter. Ik heb ze geanalyseerd samen met mijn team. En als je tegen zo'n sterk team speelt, wil je proberen je daaraan aan te passen. Maar we hebben te veel aangepast."

"Het was niet de counterpressing die we van ons gewend zijn. We moeten 80 procent op onszelf blijven focussen zodanig dat de tegenstander zich aan ons moet aanpassen... We hebben fouten gemaakt en die verantwoordelijkheid ligt bij mij", besloot Tedesco zijn evaluatie.