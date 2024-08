OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit en verwelkomt 20-jarig talent met marktwaarde van 6 miljoen euro

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk heeft zaterdag uitgepakt op de transfermarkt. De club huurt Roko Simic van Cardiff City tot aan het einde van dit seizoen.

KV Kortrijk begon het seizoen met 6 op 15 en staat daarmee momenteel op de 13e plaats. Versterking is welkom bij de club, zeker na het zeer lastige seizoen dat het achter de rug heeft.

De club uit West-Vlaanderen haalde al enkele leuke namen binnen, maar kon zaterdag alweer versterking voorstellen. Roko Simic wordt voor één seizoen gehuurd van Cardiff City.

Simic is een Kroatische spits, die geboren werd in Italië. Met zijn 20 jaar is hij ook een vaste belofteninternational van Kroatië.

Daar scoorde hij in 20 wedstrijden acht keer. Cardiff nam hem deze zomer over van RB Salzburg, waar hij 54 wedstrijden speelde en goed was voor zeven doelpunten.

Zijn marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen euro. Het hoogtepunt in zijn nog zeer jonge carrière was ongetwijfeld een doelpunt in de Champions League tegen Benfica.