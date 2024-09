Gratis van Club naar Cercle, nu miljoenen waard: "Alles aan Cercle te danken"

Zondag staat er opnieuw een pittige Brugse derby op het programma tussen Club Brugge en de Vereniging Cercle Brugge. Toch deden beide teams ook al eens onderling zaken, bijvoorbeeld voor een sterkhouder van Cercle op dit moment.

Christiaan Ravych werd geboren in Kortrijk en opende zijn carrière bij de jeugd van Kuurne en Harelbeke, maar tussen 2011 en 2021 was hij actief bij de jeugdreeksen van Club Brugge.

Daar werd hij uiteindelijk in 2021 weggeplukt door Cercle Brugge. Meteen ging hij van de U18 van Club naar de U21 van De Vereniging en de rest is geschiedenis.

© photonews

Een jaartje later zat hij al in de A-kern van Cercle, ondertussen is hij volgens Transfermarkt al niet minder dan vier miljoen euro waard.

Dromen van het buitenland ...

De centrale verdediger heeft nog een contract tot juni 2027 bij Cercle Brugge, al was er deze zomer toch al wat interesse in Ravych. "Ik heb alles aan Cercle te danken", lijkt er alvast deze zomer geen deal meer te komen.

Er was nochtans wel wat interesse in hem, maar hij blijft in Krant van West-Vlaanderen met de voetjes op de grond: "Ik ben niet met een transfer bezig, maar op termijn wil ik wel naar de Premier League of de Serie A.