Zorgen voor Rode Duivel met verleden bij Anderlecht? Nieuwe overwinning, maar amper tien speelminuten

Zeno Debast was waarschijnlijk teleurgesteld afgelopen zaterdag omdat hij niet mocht starten tegen FC Porto voor meteen een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Sporting Portugal won met 2-0.

Dit is een van de meest verwachte wedstrijden van het seizoen in Portugal. Niet de derby van Lissabon tussen Sporting en Benfica, een klassieker tussen de klassiekers, maar het duel tussen Sporting Portugal en FC Porto, de kampioen tegen de nummer 3 van vorig seizoen en winnaar van de Beker.

Zeno Debast speelde vroeg op het seizoen al zijn tweede kraker tussen Sporting Lissabon en Porto, na een zeer moeilijke wedstrijd eerder in de Supercup.

Alweer 79 minuten bankzitten

Deze keer begon hij de wedstrijd op de bank. De Belg bleef daar zitten tot de 79e minuut, een situatie die zorgen begint te baren aangezien dit de vierde keer op rij is dat hij niet in de basis start in de Portugese competitie.

Toen Debast inviel, had Viktor Gyökeres het openingsdoelpunt gescoord voor Sporting uit een strafschop in de 72e minuut. De voormalige speler van RSC Anderlecht verdiende zeker lof voor zijn sterke invalbeurt, waarbij hij geen kansen toeliet tegen de aanvallers van FC Porto.

Sporting Portugal zou de wedstrijd uiteindelijk beslissen in de blessuretijd via Geny Catamo en bevestigt daarmee hun uitstekende start van het seizoen met een perfecte score: 12 op 12, amper twee tegendoelpunten en veertien gescoorde goals in vier wedstrijden.

Zeno Debast heeft in drie van deze vier wedstrijden meegespeeld en een beslissende assist gegeven bij zijn eerste invalbeurt in de competitie.