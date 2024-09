Anderlecht en Dendoncker weten waar ze aan toe zijn: deze enorme som moet er betaald worden om hem definitief over te nemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht rondde afgelopen weekend de transfer van Leander Dendoncker af. Jesper Fredberg wist ook een aankoopoptie te bedingen, wat eerst niet voorzien was. Daarvoor zullen ze wel diep in de zakken moeten tasten.

De middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Aston Villa, waarbij Anderlecht erin geslaagd is om een aankoopoptie te bedingen. Die optie bedraagt 7 miljoen euro en is niet in één keer te betalen, wat de financiële haalbaarheid van de deal vergroot voor de club, weet Het Nieuwsblad.

Dendoncker zat nog niet in de selectie voor de recente wedstrijd tegen Union, maar was wel aanwezig in het stadion om zijn toekomstige ploeggenoten aan het werk te zien. Zijn officiële debuut wordt verwacht na de interlandbreak, op 14 september tegen Westerlo.

Om zich optimaal voor te bereiden, zal hij deze week zijn eerste training afwerken bij Anderlecht en meedoen in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen KV Mechelen.

De onderhandelingen voor de transfer waren niet eenvoudig. Dendoncker leverde een deel van zijn hoge Engelse salaris in om de deal mogelijk te maken, en Aston Villa werkte mee aan een gunstige huurconstructie.

Uiteindelijk had Anderlecht een streepje voor vanwege de emotionele band met Dendoncker, die zijn jeugdjaren bij de club doorbracht. Daarnaast is hij getrouwd met Anna Steegen, de dochter van de voormalige perschef David Steegen. Die werd door Wouter Vandenhaute ook gecontacteerd toen Anderlecht besliste om LDD proberen terug te halen.