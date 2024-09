Club Brugge zonder twijfel hofleverancier, maar ook outsider voor top zes maakte indruk: "Als hij er zin in heeft..."

Zoals elke week geven we u onze eigenzinnige selectie van uitblinkers, telkens in een elftal gegoten. Deze week waren de keuzes allesbehalve moeilijk. Er liepen in elke linie jongens rond die zich onderscheidden. Met Club Brugge dat hofleverancier werd.

Doel

Zonder Senne Lammens had Antwerp geen punt gepakt tegen Gent. De jonge doelman begint zijn sporen te verdienen op de Bosuil en levert hen nu ook punten op. Hij is goed op weg om Jean Butez te doen vergeten.

Verdediging

Op rechts kan niemand voorbije Alessio Castro-Montes. De keren dat hij zijn lijn afging tegen Anderlecht waren niet meer te tellen. Daarbij hield hij ook nog Nilsson en Amuzu onder controle. Een glansprestatie!

Centraal zetten we Matte Smets en Brandon Mechele. De Genkie is nu reeds onmisbaar geworden bij Thorsten Fink. Die wist natuurlijk welk vlees hij in de kuip had. Ouwe getrouwe Brandon Mechele mocht na de derby tegen Cercle de vlag gaan planten in de middenstip. Hij opende ook de score en liet zich verdedigend op geen fout betrappen.

Op links nog een Bruggeling. Maxim De Cuyper weet dat er een plaats bij de Rode Duivels voor het rapen is en speelt zich elke week in de kijker.

Middenveld

Noah Sadiki was onvermoeibaar tegen zijn ex-ploeg. De jonge middenvelder liet ook weten dat hij het seizoen uitdoet bij Union. Fantastisch nieuws voor trainer Pocognoli. Rob Schoofs liet een goal en een assist noteren tegen Charleroi. Onyedika zorgde dan weer voor het evenwicht bij Club. Een eenmansbuffer voor de verdediging.

Aanval

Maar dé uitblinker van de speeldag was waarschijnlijk wel Andreas Skov Olsen. Als hij er zin in heeft de beste speler in België. Dat liet hij zondag nog maar eens zien. Het zou zonde zijn moest hij nog vertrekken.

N'Dri zorgde tegen Standard voor de openingsgoal en was een constante dreiging. Op links nog een KVM'er. Nikola Storm heeft zijn teleurstellend seizoensbegin achter zich gelaten en scoorde twee keer.