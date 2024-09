Kévin Denkey raakte niet weg bij Cercle Brugge: Miron Muslic blijft met dubbel gevoel achter

Het is al september, maar toch speelt Kévin Denkey nog altijd bij Cercle Brugge. Ook bij Cercle Brugge zelf weten ze niet goed of ze daar nu blij moeten mee zijn.

Kévin Denkey werd vorig jaar topschutter in België met maar liefst 27 doelpunten. Net als met Ueda vorig jaar hoopte Cercle op een stevige transfersom, het mikte zelfs op een bedrag van 20 miljoen euro.

De interesse voor Denkey bleef echter uit, tot de Engelse promovendus Ipswich Town kwam. Zij wilden een bod uitbrengen, maar of ze dat ook gedaan hebben is niet duidelijk. Feit is wel dat Denkey niet is weggeraakt deze zomer.

Muslic over het blijven van Denkey

Tenzij er nog een club komt uit Turkije, blijft Denkey dus nog minstens een half jaar bij Cercle. Bij coach Miron Muslic zorgt het voor gemengde gevoelens. "Het is een lastige situatie, want we hadden zijn vertrek verwacht."

"Denkey had ook een transfer verwacht, hij heeft gedaan wat hij kon vorig seizoen met zijn 27 doelpunten. Zelfs dit seizoen heeft hij al drie keer gescoord. Maar wij waren als staff wel voorbereid op zijn vertrek."

"Aan de ene kant heb ik een goede band met hem opgebouwd de voorbije drie jaar, dus ik ben heel tevreden dat hij hier is. Maar ik ben niet zeker wat de gevolgen zullen zijn. Hij wilde vertrekken en dat kan ik hem niet kwalijk nemen."