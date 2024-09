Marc Degryse komt met belangrijk transferadvies voor Skov Olsen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kon afgelopen weekend de derby winnen van Cercle Brugge. Daarmee pakt blauw-zwart 9 op 9. Volgens Marc Degryse is de trein vertrokken.

Club Brugge heeft sinds de nederlaag tegen KRC Genk 9 op 9 kunnen pakken. Na de mindere seizoensstart lijkt blauw-zwart nu wel op dreef, dat zag ook Marc Degryse.

"De zondagmiddag was begonnen met een vlotte zege voor Club Brugge. Die trein lijkt me vertrokken. Ze zetten een goede 9 op 9 neer. En da’s dan toch een pluim voor Nicky Hayen. Ik vond het goed gezien om bijvoorbeeld Vanaken bij 3-0 naar de kant te halen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Met de rug tegen de muur maakte Hayen de afgelopen weken de juiste beslissingen. Hayen keerde terug naar een basisploeg waar hij weinig tot niets aan sleutelt. Een basisploeg mét Skov Olsen. Dat is wat mij betreft de logica zelve. Skov Olsen is de beste speler van Club Brugge", gaat hij verder.

Die kan overigens op interesse van Feyenoord rekenen, al is Club niet van plan om zijn sterkhouder nog te laten gaan. Degryse kwam nog met goede raad voor de speler.

"Ik heb ook niet de indruk dat Skov de komende dagen voor de deur van Bob Madou zal staan met een absolute topclub. Wel dan, hou hem nog een jaar in Brugge. Skov krijgt acht Champions League-wedstrijden om zich in de kijker te spelen. Hij is nog altijd maar 24 jaar. Je gaat Skov Olsen zijnde toch niet naar Feyenoord – gôw, zeg", besluit hij.