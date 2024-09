Toch wel bijzonder pijnlijk dat ze het potentieel van deze speler niet zagen bij Anderlecht: "Hij speelt ooit bij een grote club"

Wie zondag naar Union-Anderlecht keek, zag één jongen/man uitblinken: Noah Sadiki. De 19-jarige middenvelder liet zijn ex-ploegmaats Stroeykens en Leoni alle hoeken van het veld zien. En zeggen dat Anderlecht net zo'n type zoekt...

Cameron Puertas was vorig seizoen de aanjager van Union. Hij zette druk, verdeelde en heerste. Die rol wordt nu niet overgenomen door Anouar Ait El Hadj, maar wel door Sadiki. Hij heeft al twee assists achter zijn naam staan, maar dat hadden er al een pak meer kunnen zijn.

Als El Hadj gisteren ietwat cool had behouden voor doel waren er weer twee bijgekomen. Da's pijnlijk om zien voor sommigen bij Anderlecht. Bij de jeugdwerking wisten ze wat hij in zijn mars had, maar Brian Riemer achtte hem nog niet klaar. Waarom? Vooral omdat hij hem als rechtsachter of rechtsmidden zag.

Nooit in aanmerking gekomen voor het middenveld

Bij de Denen van Anderlecht is het nooit opgekomen om hem centraal uit te spelen. Nu blijkt wel dat daar zijn echte potentieel ligt. Op rechts hadden ze Sardella en waren ze net Louis Patris gaan halen. En een rechtsmidden bestaat niet in het systeem van Riemer en Fredberg.

En dus werd Sadiki meegedeeld dat hij bij de beloften moest gaan spelen vorig seizoen. En daar had hij absoluut geen zin in. "Ik speelde een goede voorbereiding en vroeg de coach wat zijn plannen met mij waren. Hij liet me verstaan dat ik zou spelen bij de Futures in de Challenger Pro League."

"Ik ging daar niet mee akkoord. Hij begreep toen ook dat Anderlecht voor mij een afgesloten hoofdstuk was. Ik heb goed nagedacht over de keuze die ik toen gemaakt heb. Ik heb nachten wakker gelegen over wat ik moest doen", aldus Sadiki toen.

Union zag de data en wreef zich in de handen

Bij Union betaalden ze 1 miljoen euro voor hem en daar wreven ze bij de scouting in hun handen. Ze wisten immers dat hij perfect voor hun systeem gemaakt was: grote longinhoud, intensiteit en technische kwaliteiten. Dat Union Berlin en Lyon hem deze zomer het hof maakten, is geen toeval.

Hij is voorbestemd om ooit bij een grote club te belanden. Iedereen zoekt zo'n profiel, inclusief Anderlecht. Dat maakt het nog pijnlijker, want ze zoeken momenteel tevergeefs om de juiste combinatie op het middenveld te vinden. Een aanjager zoals Sadiki was nu welkom geweest.

Alexander Blessin had al snel door waar hij Sadiki best kon uitspelen. En hoe vooral. Laat hem 90 minuten lang lopen en het beste komt naar boven. Hij anticipeert immers in plaats van te reageren. Daar ontbreekt het Anderlecht ook aan in hun druk zetten, waardoor ze altijd een stapje te laat komen.

En zeggen dat hij nu al quasi meer waard zal zijn dan pakweg Yari Verschaeren...