Antwerp gaat vol voor ex-Gouden Schoen en wil Anderlecht te snel af zijn

In de zoektocht naar versterking heeft Antwerp zijn oog laten vallen op Dennis Praet, de 30-jarige middenvelder die momenteel transfervrij is na zijn vertrek bij Leicester City. Praet stond eerder op de radar van Anderlecht maar verkoos toen om te wachten op een Italiaanse club.

Voor Antwerp is de nood aan versterking duidelijk. De club heeft momenteel een krappe spelerskern, met weinig opties . De mogelijke komst van Praet zou niet alleen de kwaliteit van het middenveld verhogen, maar ook de broodnodige diepte aan de selectie toevoegen.

Hoewel er gesprekken gaande zijn, is er nog geen akkoord bereikt tussen beide partijen, weet Het Nieuwsblad. Antwerp heeft meerdere opties op tafel liggen, terwijl Praet zelf ook in gesprek is met andere geïnteresseerde clubs, waaronder Anderlecht, dat eerder in de transferperiode al contact met hem opnam.

Hij had gehoopt op een terugkeer naar de Serie A, maar tot op heden heeft zich daar geen geschikte kans voorgedaan. Hierdoor ligt de weg open voor een terugkeer naar België, een optie die steeds aantrekkelijker lijkt nu de tijd begint te dringen als hij topfit wil geraken.

Een overeenkomst met Antwerp zou betekenen dat Praet na acht jaar terugkeert naar de Jupiler Pro League, waar hij eerder furore maakte als speler van Anderlecht.

Voor Antwerp zou zijn komst een flinke kwaliteitsinjectie betekenen, terwijl Praet zelf een kans krijgt om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De komende dagen zullen uitwijzen of de deal daadwerkelijk tot stand komt en Praet opnieuw te bewonderen zal zijn op de Belgische velden.