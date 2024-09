Beerschot denkt aan PSG-speler als defensieve versterking

Na de komst van Antoine Colassin, Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi lijkt er nu een nieuwe naam op de radar van Beerschot te staan.

Volgens Sacha Tavolieri zou Colin Dagba mogelijk naar het Kiel verhuizen. Het bestuur in Antwerpen werkt hard om de rechtsback van PSG aan te trekken, die momenteel aan zijn laatste contractjaar bezig is.

Van het Parc des Princes naar Kiel? Dagba werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan eerst Strasbourg en vervolgens aan Auxerre. Zijn seizoen in Ligue 2 verliep moeizaam, met slechts vijf basisplaatsen bij Auxerre.

Ondanks zijn beperkte speelminuten bij PSG, heeft de 25-jarige rechtsback enige ervaring opgedaan. In zijn tijd bij Parijs speelde hij 77 wedstrijden en verzamelde hij negen trofeeën, waaronder drie keer de Franse titel.

Beerschot hoopt Dagba te kunnen binnenhalen om het verwachte vertrek van Simion Michez naar Slavia Praag op te vangen. De Ratten staan momenteel laatste in de Jupiler Pro League met één punt.

🐀🟣 Infos #Beerschot :

🆕 Colin Dagba & Isaac Nuhu could be newly #JPL promoted club next recruits. Beerschot leaders working in order to make both deals happened.

⏳ Wait&See... #mercato #PSG #ASEupen pic.twitter.com/Xr8bs8AyVC