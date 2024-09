Economisch drama in Brussel kan perspectieven openen voor... nieuw stadion

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur kijken ze bij Union uit naar wie er in Vorst aan de macht komt. Dat zal immers invloed hebben op de bouw van hun nieuw stadion. De gesprekken daarover zitten momenteel volledig in het slop.

Het plan om een nieuw stadion voor Union Sint-Gillis te bouwen op de Bemptsite in Vorst verdeelt de lokale politiek. Hoewel de club graag een modern stadion wil om nieuwe commerciële inkomsten te genereren en zich steviger in de Belgische subtop te verankeren, heeft het gemeentebestuur nog geen definitieve goedkeuring gegeven.

De huidige thuisbasis van Union, het Joseph Marienstadion, is verouderd en te klein. Het Bemptpark lijkt een geschikte locatie, maar de gemeente wacht op de voltooiing van impactstudies en de vorming van een nieuwe Brusselse regering voordat er een besluit wordt genomen.

In de lokale verkiezingscampagne nemen de kandidaat-burgemeesters verschillende standpunten in over het stadionproject. Cédric Pierre-De Permentier, kandidaat van de alliantie MR-Défi, is een groot voorstander van de Bemptsite, weet BRUZZ.

Audi-site mogelijk als optie

Daartegenover staat Séverine de Laveleye van Ecolo, die bezorgd is over de impact op de groene ruimte en de sociale rol van het Bemptpark. Zij stelt voor dat Brusselse clubs een bestaand stadion delen, zoals dat van Anderlecht of de Heizel.

Charles Spapens, de huidige eerste schepen en kandidaat-burgemeester van PS, neemt een meer gematigd standpunt in. Hij wil Union ook in Vorst houden, maar is minder uitgesproken over de exacte locatie van het stadion.

Een mogelijke sluiting van de nabijgelegen Audi Brussels-fabriek zou een alternatieve locatie kunnen bieden voor het stadion. De terreinen van de fabriek zouden geschikt kunnen zijn, maar omdat de site geen eigendom is van de gemeente en om de gevoeligheid van de situatie rond de werknemers, durft geen enkele politicus hierover openlijk speculeren.