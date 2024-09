Vanhaezebrouck geeft pluim aan Club Brugge en is bijzonder streng voor ex-club Gent en voor Antwerp

Hein Vanhaezebrouck keek naar de transferbewegingen bij de Belgische clubs en kwam tot één grote conclusie. Buiten Club Brugge verkoopt iedereen zijn spelers te snel en voor te weinig geld.

Bij blauw-zwart worden geen koopjes gedaan als er geïnteresseerde ploegen komen aankloppen. “Kijk, Club Brugge heeft 28 miljoen gespendeerd aan spelers die volgens Transfermarkt een marktwaarde vertegenwoordigen van 51 miljoen."

"En voor 56 miljoen verkocht, aan spelers die 53 miljoen waard zijn. Goed gedaan", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "AA Gent kocht in voor 15,5 miljoen, terwijl die spelers 13,6 miljoen waard zijn. En ze verkochten voor 22 miljoen, maar de marktwaarde van de vertrekkers was 33 miljoen."

Hein weet perfect wat die spelers waard zijn. "Hong voor vier miljoen? Sorry, dat is dik onder de prijs. Net als de 2,2 miljoen voor Tissoudali, zelfs al is hij 31 jaar. Tien miljoen voor Fernandez-Pardo is niet slecht voor iemand die een paar maanden in de eerste ploeg meedraaide."

"Maar hij wordt ook verkocht om ruimte te maken voor anderen. Laat hem een jaar extra schitteren en dan krijg je er misschien 20, 25 miljoen voor. Zoals Gift Orban en Malick Fofana onder hun marktwaarde werden verkocht.”

Ook bij Antwerp zag hij dat gebeuren. “Ekkelenkamp voor 5 miljoen naar Udinese: ook te weinig voor iemand die altijd speelde en Antwerp mee kampioen maakte. Twaalf miljoen voor Mandela Keita is mooi, maar ook hij had het potentieel om zeker 20 miljoen te krijgen. Of Arthur Vermeeren. Blijft hij langer, dan is hij ook tegen de 30 miljoen waard. En geen 18 miljoen, wat Atlético betaalde. Die jongens worden te vroeg verkocht.”