📷 'Agressief bod op Gift Orban loopt binnen bij Olympique Lyon'

KAA Gent verkocht Gift Orban in januari van dit jaar voor 12 miljoen euro aan Olympique Lyon. In de deal zaten bonussen voor 8 miljoen euro en een clausule van 20 procent op een mogelijke doorverkoop.

De Nigeriaanse spits tekende tot 2028 in Frankrijk, maar kijkt alweer uit voor een vertrek omdat hij niet veel speelkansen krijgt. De club gaat akkoord om hem te laten vertrekken, al wil het wel een deel van zijn investering terugverdienen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft het Turkse Trabzonspor een bod op Gift Orban gedaan, al is dat wel bijzonder agressief te noemen als je de gedetailleerde bedragen bekijkt.

Trabzonspor stelt een huurcontract van 1 miljoen euro voor en een aankoopoptie van 6 miljoen euro. De Turkse ploeg wacht nu op een reactie van Lyon.

Of ze daarmee akkoord zullen gaan in Frankrijk is maar zeer de vraag, zeker gezien het bedrag dat ze zelf voor de aanvaller betaalden.

🔵🟣🚨 #Trabzonspor just made a bid for Emmanuel Gift Orban ! 🇳🇬



🦁💰 #OL just received a €1M loan fee offer with an €6M option to buy linked to performances of the player…



🇹🇷 #Trabzon waiting on Olympique Lyonnais answer now and working on that deal.



⏳ Wait&See…… pic.twitter.com/ajbhP8uIC5