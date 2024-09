Wie heeft gelijk, wie heeft ongelijk? Leko en de spelers van Standard zeggen niet hetzelfde over één bepaald onderwerp

Ivan Leko zegt dat veel van de nieuwe aanwinsten van Standard nog niet klaar zijn. Toch beweert elke ondervraagde speler dat ze 100% zijn en dat ze vechten en hopen op een basisplaats. Een tegenstrijdige en verrassende communicatie.

Wie heeft gelijk, wie heeft ongelijk? In dit soort gevallen is dat altijd een beetje de vraag die we ons stellen. Sinds het begin van het seizoen beargumenteert Ivan Leko dat het merendeel van de nieuwe spelers van Luik nog niet op 100% is, niet klaar om te starten.

Dit was met name het geval met Grejohn Kyei, terwijl de situaties van Sotiris Alexandropoulos en Viktor Djukanovic serieus beginnen te irriteren in Sclessin. Geen van deze twee spelers heeft zijn eerste basisplaats gehad, de Franse aanvaller kreeg slechts twee keer kort zijn kans. Dit terwijl Standard, aanvallend gezien, simpelweg niet voldoet op dit moment.

In vorm, of niet in vorm?

Het verbazingwekkende is wanneer je de vraag stelt aan de belanghebbenden. Kyei bijvoorbeeld, die na de overwinning in Leuven verklaarde klaar te zijn om te starten en een impact te hebben, en wacht op zijn echte kans in de basisopstelling. Hij is niet de enige, en hoewel we nog niet met de Griek en de Montenegrijn hebben gesproken, bestaat de mogelijkheid dat zij ook hetzelfde antwoord hebben.

Wie heeft gelijk, wie heeft ongelijk? Aan de ene kant beweert Ivan Leko dat een deel van zijn spelers niet op 100% is om hun plaats op de bank te rechtvaardigen. Aan de andere kant verzekeren de spelers zelf dat ze in vorm zijn en hun plek willen verdedigen.

Een tweerichtingscommunicatie die irriteert in de gangen van Sclessin waar men zich de afgelopen jaren al te veel in de war heeft gevoeld, en waar nu een duidelijke en transparante communicatie wordt verwacht, op alle gebieden.