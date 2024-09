Aaron Leya Iseka, voormalig talent van Anderlecht en broer van Michy Batshuayi, kiest alweer voor opvallend avontuur

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Aaron Leya Iseka verlaat OFI Kreta, waar hij vorig seizoen speelde. Hij heeft getekend bij CSKA Sofia in Bulgarije.

De kleine broer van Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka (26 jaar), heeft een nieuwe club. Na het begin van het seizoen met OFI Kreta waar hij sinds januari speelde, heeft Leya Iseka de overstap gemaakt naar CSKA Sofia, waar hij heeft getekend tot 2027.

Vorig seizoen maakte Aaron Leya Iseka, die overkwam van Barnsley, indruk door 5 doelpunten te scoren in 16 wedstrijden voor OFI. Hij zal nu zijn zevende land ontdekken, na België, Frankrijk, Engeland, Turkije, Israël en Griekenland.

Bij CSKA Sofia zal Leya Iseka een andere Belgische speler tegenkomen die is opgeleid bij Anderlecht: Jason Lokilo, die deze zomer van Hull City kwam.

Leya Iseka stond aanvankelijk bekend als een van de grootste Belgische talenten. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal van RSC Anderlecht in 2014, op slechts 16-jarige leeftijd, en speelde 19 wedstrijden voor paars-wit. In 2016 speelde hij kort bij Marseille vanwege zijn broer.

Vervolgens passeerde Leya Iseka bij Toulouse (57 wedstrijden, 8 doelpunten), Zulte Waregem (32 wedstrijden, 9 doelpunten), FC Metz (24 wedstrijden, 5 doelpunten) en Barnsley (27 wedstrijden, 3 doelpunten).