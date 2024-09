OFFICIEEL: Beerschot pakt uit op transfermarkt en haalt versterking bij PSG

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot heeft alweer een nieuw gezicht mogen voorstellen. Colin Dagba komt de club uit Antwerpen versterken.

Beerschot begon niet op de gehoopte manier aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De club kon na zes speeldagen nog niet winnen en staat alleen laatste in de stand.

Na één gelijkspel en vijf nederlagen telt Beerschot slechts één punt. Het is duidelijk dat er versterking nodig is in het team van Dirk Kuyt.

En die werd donderdag officieel voorgesteld. Zijn transfer zat er al even aan te komen, maar nu is de deal 100% in orde. Colin Dagba maakt de overstap van PSG naar Beerschot.

Dagba zou er voor twee seizoenen getekend hebben. Nog goed voor Beerschot is dat het naar verluidt geen transfersom heeft moeten betalen voor de rechtsachter.

Dagba lag sinds 2017 onder contract bij PSG, maar werd wel uitgeleend aan Strasbourg en AJ Auxerre. In totaal speelde hij 77 wedstrijden bij de club uit Parijs, waar hij ook goed was voor één doelpunt.