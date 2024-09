Opvallend: geen aankoopoptie, maar loon van nieuwe Anderlecht-speler Edozie is toch niet van de poes

Anderlecht heeft op de valreep nog een offensieve versterking binnengehaald: het Engelse talent Samuel Edozie (21) wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton. Geen aankoopoptie, maar toch een stevig loon dat ze moeten betalen.

Opvallend is dat Anderlecht een groot deel van zijn salaris, zo'n 1,2 miljoen euro, overneemt. Er is echter geen aankoopoptie inbegrepen in de deal voor de flankaanvaller, die qua speelstijl wordt vergeleken met Leroy Sané, schrijft Het Nieuwsblad.

Edozie, een rechtsvoetige winger, speelt doorgaans op de linkerflank en komt vaak naar binnen, maar kan ook als rechtsbuiten uit de voeten. Edozie stond onlangs nog dicht bij een uitleenbeurt naar Glasgow Rangers, maar door de Schotse transferdeadline ketste die deal af.

Edozie begon zijn carrière in de jeugd van Manchester City, waar hij onder meer samenspeelde met Roméo Lavia. Zijn enige basisplaats in het eerste elftal van City kwam in The Community Shield van 2022 tegen Leicester.

Een jaar later verhuisde hij naar Southampton, waar hij in 19 Premier League-wedstrijden speelde, maar ook degradeerde. Bij Anderlecht krijgt Edozie nu de kans om meer speelminuten te maken.

Met zijn komst sluit de club ook de zomerse transferperiode af, waarin zes versterkingen werden binnengehaald, waaronder Dendoncker en Simic. Alleen voor Simic werd een transfersom betaald, maar de fans hadden toch meer verwacht aangezien Debast voor 20 miljoen werd verkocht. Alle nieuwe aanwinsten zijn op tijd geregistreerd voor de Europese lijsten.