Jesper Fredberg doodeerlijk na transferperiode van RSC Anderlecht

Geen inkomende transfers meer voor RSC Anderlecht. De gevraagde aanvallende versterking is er de laatste dagen niet meer gekomen. Sterke man Fredberg analyseert de transfermercato en maakt zich sterk.

Sportief directeur Jesper Fredberg heeft de voorbije dagen naarstig geprobeerd om toch nog een aanvallende impuls in huis te halen. Dat zou uiteindelijk echter niet gaan lukken, want paars-wit viste verschillende keren achter het net.

En zo blijft het bij zes nieuwkomers in het Lotto Park: Simic, Foket, Zanka, Augustinsson, Dendoncker en Edozie. Geen slechte mercato, maar de supporters zijn toch kritisch over het feit dat er geen aanvaller extra is gekomen.

© photonews

"Ik begrijp de teleurstelling van de fans, ik voel die ook op een manier. Onze fans verwachten veel van ons, en zijn ambitieus. We wilden agressief zijn op de markt, maar we hadden duidelijke afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur hoeveel we konden uitgeven als er verkocht werd."

Jongens kans geven

En Fredberg ging erop door bij Mauve TV: "We verkochten minder dan verwacht. We wilden onze jonge talenten nog niet verkopen, omdat we geloven dat zij nog stappen kunnen zetten. En we mogen niet vergeten dat iemand als Amuzu - die vorig seizoen lang out was - op een hoog niveau acteert en Thorgan Hazard binnen drie à vier maanden terugkeert uit blessure."

"Het is geen geheim dat we op zoek waren naar iets extra, maar als het niet significant beter is dan wat we hebben rondlopen, dan wil ik onze Neerpede-jongens de kans geven. Want als we die jongens verkochten, moesten we ze ook vervangen."