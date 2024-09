Kevin De Bruyne geeft het open en eerlijk toe na zege tegen Israël: "Dat was niet goed"

Kevin De Bruyne heeft de Rode Duivels met twee goals op weg gezet naar een zege tegen Israël. Ook hij moest toegeven dat de eerste helft beter kon.

De Rode Duivels kwamen halfweg de eerste helft op voorsprong dankzij Kevin De Bruyne. Hij knalde de voorzet van Doku goed binnen. Israël kwam daarna steeds meer dreigen en scoorde ook voor de rust dankzij een owngoal van Castagne.

"Onze eerste helft was niet zo goed", gaf Kevin De Bruyne toe bij VTM. "Het is moeilijk als ze 5-4-1 spelen. Dan moet je de juiste keuzes maken en afwachten vanwaar de pressing komt. Daar waren we niet zorgvuldig in."

Betere tweede helft van de Rode Duivels

Volgens De Bruyne waren de Duivels niet zorgvuldig genoeg, maar de tweede helft was veel beter. Dan werden de goede momenten beter afgewacht en kwamen de Duivels tot meer kansen. Na minder dan tien minuten in de tweede helft stond het al 3-1.

"Na die twee snelle goals kwam er meer ruimte. We kregen de juiste mensen op de juiste plaats." Tielemans scoorde de 2-1 na een hakje van Doku, De Bruyne knalde vanop de stip de 3-1 binnen, zijn 30ste goal voor de Rode Duivels

"Dat is mooi, maar ik probeer gewoon de ploeg te helpen. Je ziet dat iedereen nog zoekende is na de voorbereiding. Dan is het niet gemakkelijk om naar hier te komen. We hebben een beter ritme gevonden en dat is positief."