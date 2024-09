Officieel: Anderlecht stalt speler bij JPL-club

RSC Anderlecht hoeft dit seizoen geen rekening meer te houden met Alexis Flips. Hij trekt op uitleenbasis naar Sporting Charleroi. De deal is nu echt helemaal rond en ook officieel aangekondigd ondertussen.

Alexis Flips was een opvallende naam op de Europese lijst van RSC Anderlecht, want toen was al duidelijk dat hij meer dan waarschijnlijk niet in het Lotto Park zou blijven.

De Fransman trekt naar Sporting Charleroi. Het was nog even wachten tot de drie partijen (Anderlecht, Charleroi en Flips) tot een overeenkomst konden komen, maar op de slotdag van de transfermercato is de zaak beklonken.

Alexis Flips trekt op huurbasis naar @SportCharleroi. Le milieu de terrain français terminera la saison chez les Carolos. šŸŸ£āšŖ



More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/aNe3lWkuQI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 6, 2024

Het gaat om een uitleenbeurt, met een niet-verplichte aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Flips ligt nog tot 2028 onder contract bij RSC Anderlecht.

Hij heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 3 miljoen euro op dit moment. Tijdens het tweede deel van vorig seizoen werd hij door RSC Anderlecht al uitgeleend. Hij trok toen richting het Turkse Ankaragucu.

Dit seizoen speelde de Fransman slechts 1 minuut voor RSC Anderlecht. Dat gebeurde op de openingsspeeldag tegen STVV. "Middenvelder Alexis Flips wordt uitgeleend aan Sporting Charleroi voor de rest van het seizoen, met aankoopoptie voor de Carolo’s. Bonne chance, Alexis", aldus Anderlecht op haar webstek.