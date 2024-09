Einde van een tijdperk: Voormalige topschutter van Barcelona neemt afscheid van nationale ploeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luis Suárez speelde gisteren zijn laatste wedstrijd voor Uruguay. De spits speelde de volledige wedstrijd in een 0-0 gelijkspel thuis tegen Paraguay.

Suárez maakte eerder deze week bekend dat hij als international ging stoppen. De aanvaller maakte in 2007 zijn debuut in het Uruguayaans voetbalelftal tijdens een met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Colombia.

De voormalige Barcelona-speler maakte ook deel uit van het team dat in 2011 de Copa América won. In de finale tegen Paraguay scoorde hij het eerste doelpunt in een 3-0-zege.

Tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië beet hij in de wedstrijd tegen Italië de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini. Suárez moest daardoor negen officiële wedstrijden van de Uruguayaanse nationale ploeg missen.

In totaal kwam de spits 142 keer uit voor Uruguay. Met 69 doelpunten is hij ook de topschutter aller tijden voor de nationale ploeg.

Momenteel speelt Suárez nog voetbal bij Inter Miami samen met Lionel Messi. Zijn contract loopt nog tot december van dit jaar. Het is afwachten of hij daarna nog verder zal voetballen.

9️⃣🇺🇾 Uruguay fans’ tribute to Luís Suárez who’s retiring from international football tonight. pic.twitter.com/0RVnEyNzJu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2024