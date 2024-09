Philippe Albert ziet het (voorlopig?) fout lopen voor Rode Duivel: "Syndroom van Luc Nilis"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels wonnen met 3-1 van Israël. Voor Loïs Openda had de avond in Debrecen helemaal anders kunnen en moeten lopen.

Een assist en twee strafschoppen, dat had de avond van Loïs Openda in het eerste duel voor de Nations League tegen Israël moeten worden. Hij miste echter een penalty.

“Het is jammer voor hem”, zegt Philippe Albert bij de RTBF. “Het is altijd goed als je nummer 9 kan scoren. De beste manier om zijn zelfvertrouwen op te krikken is vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.”

De assist op Youri Tielemans was heel erg mooi. Toch lukt het vaak meer niet voor Openda bij de Rode Duivels, terwijl hij in de Bundesliga aan de lopende band scoort.

“Zijn situatie lijkt op het syndroom dat Luc Nilis destijds doormaakte”, verwijst Albert naar de meer dan 1.000 minuten dat de spits droog stond bij de nationale ploeg.

En de vooruitzichten zijn ook eerder somber voor Openda. Als Romelu Lukaku weer fit is, dan zal Big Rom altijd de nummer één zijn voor Tedesco.

“Openda weet dat hij nummer 1 wordt als Romelu stopt. Er is niets mis mee om tweede te zijn achter Lukaku. Openda heeft een neus voor goals en heeft geen problemen op clubniveau. Hij moet alleen zijn doelpuntenteller bij de nationale ploeg in gang krijgen.”