Zeer onverwachte domper voor Tedesco: Rode Duivel is plots geschorst en en heeft de groep al verlaten

De Rode Duivels speelden vrijdag een Nations League-wedstrijd tegen Israël. Die werd met 3-1 gewonnen en zo kon er met een gerust gevoel uitgekeken worden naar de wedstrijd tegen Frankrijk.

Voor de meesten dan toch... Want de Rode Duivels kwamen plots met bijzonder slecht nieuws. Zo heeft Arne Engels de groep verlaten.

Hij zou geschorst zijn voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Opmerkelijk, aangezien hij geen kaart kreeg tegen Israël vielen de fans plots uit de lucht.

Maar de nationale ploeg zorgde al snel voor meer duidelijkheid. Hij had nog een openstaande schorsing omdat hij bij de U21 van de Rode Duivels 3 gele kaarten pakte tijdens een kwalificatie-campagne.

Engels zat begin juni, tegen Montenegro, voor het eerst bij de selectie van Tedesco. Tegen Israël mocht hij debuteren door in het laatste kwartier in te vallen.

Arne Engels is suspended for Monday's game and left the squad this afternoon. See you soon, Arne! pic.twitter.com/uOr2oyyC5o