Onrust bij Franse nationale ploeg: doelman gaat tekeer in kleedkamer voor duel met Rode Duivels

De Rode Duivels mogen zich aan een warme welkomst verwachten in Lyon. De Franse ploeg staat op scherp na de nederlaag tegen Italië.

Terwijl de Rode Duivels de maat namen van Israël ging Frankrijk onderuit tegen Italië in de Nations League. Die nederlaag is gigantisch hard binnengekomen bij Les Bleus.

De Franse doelman Mike Maignan, die zich maar liefst drie keer moest omkeren in de wedstrijd, zette achteraf de puntjes op de i en was bijzonder hard voor zijn ploegmaten.

Hij zou na de wedstrijd in de kleedkamer zijn ploegmaten stevig aangepakt hebben, zo schrijft de Franse sportkrant L’Equipe. Maignan hekelde vooral de attitude van bepaalde ploegmaten.

“Amper twee Italianen zouden bij ons in de basis staan”, zei de doelman van AC Milan, met de bedoeling zijn ploegmakkers op scherp te stellen voor het duel tegen de Rode Duidels.

“We wilden dit toernooi beginnen met een zege, maar dat is niet gelukt. Maandag moeten we een reactie tonen tegen België. We hebben er in de kleedkamer over gesproken, maar wat daar gezegd is blijft tussen ons. We analyseren het later wel, maak je geen zorgen.”