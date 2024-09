'RSC Anderlecht heeft nu al verrassende eerste winteraankoop op het oog'

Het gaat snel. Nog maar pas is de zomermercato gesloten, of daar zijn al de eerste geruchten voor de wintermercato. RSC Anderlecht zou alvast interesse hebben in Eric Bocoum.

Momenteel is Eric Bocoum niet beschikbaar voor de Gabonese nationale ploeg door een kleine blessure, maar hij zou op termijn wel mikken op een interessante transfer. Dat hebben Afrikaanse bronnen uit Gabon bevestigd.

De 28-jarige Gabonees zou op de radar staan van Anderlecht en zo mogelijk de eerste winteraankoop van Fredberg kunnen worden. Al moet een en ander misschien wel met een korreltje zout worden genomen.

© photonews

Veel adelbrieven kan Bocoum nog niet echt voorleggen. Momenteel speelt hij in Iran en het is zijn entourage dat over de aandacht van paars-wit praat. Hij heeft wel een interessante profiel, zo klinkt het nog.

Aangeboden door entourage?

Bocoum is een echte spelmaker die eventueel ook op andere plaatsen op het middenveld kan worden uitgespeeld. De middenvelder speelt al sinds 2021 voor Gol Gohar Sirjan FC, een Iraanse club.

Ook andere Europese clubs worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor Bocoum, al is dus de vraag hoe concreet de interesse echt is. De komende maanden zullen we het voor jullie verder opvolgen, zoveel is duidelijk.