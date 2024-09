Scheidsrechter aangevallen na geven van rode kaart: "Hij greep me bij de keel"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Donderdag liep het tijdens een bekerwedstrijd fout. Een scheidsrechter werd aangevallen nadat hij een rode kaart trok.

De wedstrijd tussen Stal Sport en Eendracht Houthalen was amper 23 minuten toen het voor scheidsrechter Jonas Balis uit Leopoldsburg foutliep.

“Ik floot voor een lichte overtreding op het middenveld in het nadeel van Eendracht Houthalen. Plots werd de overtreder bijzonder boos en begon hij luid te roepen in mijn richting”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor de verbale agressie wilde de scheids geel geven, maar de speler kwam naar hem toegelopen en stond neus aan neus met Balis.

“Ik kon niet anders dan rood geven, maar toen liep het helemaal mis. Hij greep me bij de keel en in mijn ooghoek zag ik ook meerdere spelers van Eendracht Houthalen mijn richting uitlopen. Ik voelde de bui al hangen.”

Spelers en de trainer van Stal kwamen tussenbeide. “Zij schermden me af en konden zo erger voorkomen. Ik vrees dat ik anders nu in het ziekenhuis zou liggen.”

De vriendin van de scheidsrechter en zijn zoontje van zes weken oud waren ter plaatse. Zij liep in paniek naar de kantine. “Ik sloot mezelf op in de kleedkamer en belde onmiddellijk de politie. Zij kwamen ter plekke en de rust keerde terug.”

“Ze hebben mij met politiebegeleiding naar de kantine gebracht en hebben de spelers van Eendracht Houthalen afgezonderd. Ik denk erover na om klacht in te dienen tegen de desbetreffende speler”, besluit de ref.