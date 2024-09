Amadou Onana ligt niet wakker van zestig miljoen euro die Aston Villa voor hem heeft betaald: "Ik ben dat bedrag waard"

Amadou Onana is één van de (nieuwe) sterkhouders bij Aston Villa. De Rode Duivel moet zijn nieuwe werkgever helpen om de zogenaamde volgende stap te zetten. "Of mijn prijskaartje op me weegt? Niet echt."

Aston Villa stortte zestig miljoen euro op de bankrekening van Everton FC om Amadou Onana naar Birmingham te halen. De Rode Duivel moet The Lions helpen om de zogenaamde volgende stap te zetten.

Aston Villa eindigde vorig seizoen op een knappe vierde plaats in de Premier League én mag dit seizoen proeven van de Champions League. Wat die volgende stap moet zijn? Het is de bedoeling dat bovenstaande prestaties de regel worden in plaats van de uitzondering.

© photonews

"Het is ons doel om de prestaties van vorig seizoen te evenaren of zelfs beter te doen", is Onana ambitieus in Het Laatste Nieuws. "Het gaat alleszins hard gaan met ook de Champions League als extraatje op het drukke programma."

"Maar de club heeft een geslaagde mercato achter de rug", gaat de 17-voudig Rode Duivel verder. "Onze bank is eigenlijk een tweede eerste elftal. Ik maak me dus geen zorgen over de kwaliteit die hier aanwezig is."

Hoe kijkt Amadou Onana naar zijn prijskaartje?

Onana is één van de spelers die het voortouw zal moeten nemen. "Ik geloof heel hard in mijn kwaliteiten en in wat ik het team kan bijbrengen. Of het prijskaartje van zestig miljoen euro op me weegt? In mijn hoofd is dat bedrag geen probleem."

"Ik denk dat ik die zestig miljoen euro waard ben", besluit Onana. "Al besef ik dat het geen garantie is. Er is concurrentie, maar dat vind ik net gezond. Een topclub moet op elke positie twee goede spelers hebben. Manchester City en Arsenal FC hadden dat al. Wij nu ook."