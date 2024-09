Andi Zeqiri trok naar Standard, maar andere JPL-club niet blij: "Dat betreuren we"

Andi Zeqiri werd deze zomer benaderd door Sporting Charleroi. De aanvaller van Genk werd uiteindelijk uitgeleend aan Standard.

De transferperiode in België sloot op 6 september. De clubs hebben tot het laatste moment gestreden om nog spelers aan te trekken.

Charleroi en Standard hebben veel ophef veroorzaakt aan het einde van de transferperiode. De Rouches haalden Denis Eckert Ayensa binnen en lieten Grejohn Kyei gaan... naar de Zebra's.

Bovendien had Charleroi een poging gedaan voor Andi Zeqiri. Er was een akkoord met Genk, maar de speler weigerde en tekende uiteindelijk bij Standard.

Charleroi had akkoord met Zeqiri

David Helmer, voorzitter van de raad van bestuur van Charleroi, sprak zich uit over de transferperiode, met verwijzing naar de dossiers van Kyei en Zeqiri.

"We hadden een akkoord met een aanvaller (Zeqiri) 10 dagen voor het sluiten van de transfermarkt. Wat er daarna gebeurde, zoals gerapporteerd in de pers, betreuren we. Echter, we zijn hier niet om te klagen of excuses te zoeken."

"Ons rekruteringsteam heeft zich snel herpakt en we hebben Grejohn Kyei op de laatste dag van de transferperiode vastgelegd. De derde poging om hem aan te trekken was succesvol, aangezien we hem al meerdere jaren volgden," aldus Helmer.