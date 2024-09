Ex-jeugdspeler Anderlecht onthult waarom Kompany hem apart nam: "Anders mochten we niet meer meetrainen"

Noah Sadiki maakt tegenwoordig het mooie weer bij Union SG, maar zijn doorbraak kwam er bij Anderlecht. Onder Vincent Kompany kreeg hij heel wat speeltijd, maar de huidige coach van Bayern München ging ook niet licht over de studies.

In Het Nieuwsblad werd gevraagd of Kompany een goeie president zou zijn. “Zeker weten", is het antwoord van Sadiki. "Hij kan heel goed mensen overtuigen dus hij zou sowieso al veel stemmen krijgen."

"Voor ik mijn contract tekende, zei hij dat hij mij nog wilde zien spelen onder zijn hoede en dat ik daarna een grote stap zou zetten. Toen ik dat hoorde, was dat een trigger. Ik zag het helemaal zitten bij Anderlecht op dat moment."

Maar Kompany hield zich ook niet enkel bezig met wat er op het veld gebeurde. "Ook op menselijk vlak is het een grote meneer. In die tijd was de schoolcarrière van sommige spelers lichtjes chaotisch om het zacht uit te drukken."

"Toen heeft Kompany ons met vier aan de kant gezet en toegesproken. Hij zei dat het ene niet zonder het andere kon bestaan. Dat het als voetballer alleen zou lukken als het op school ook goed zat. Anders mochten we niet meer met de eerste ploeg meetrainen."

Sadiki studeerde wel af. "Ik had weinig of geen problemen, maar ik zat op dezelfde school en dus kreeg ik dezelfde boodschap mee. Is me toch bijgebleven. Zeker die verhalen uit zijn eigen jeugd, de dingen die hij allemaal fout had gedaan, waar hij ons voor wilde behoeden.”