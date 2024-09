Enkele redenen waarom Dender verrassend op kop staat in de Jupiler Pro League

Op het moment dat ze Standard ontvangen op vrijdag, is Dender verrassend leider in de Jupiler Pro League, zij het als gevolg van de uitgestelde wedstrijd van Anderlecht. Hoe zijn ze daar beland?

Het werk van Julien Gorius

Één van de mannen achter het succes van Dender is natuurlijk Julien Gorius, sportief directeur van de club sinds afgelopen zomer. Weggegooid als oud vuil door John Textor, heeft Gorius een team van wraakzuchtigen opgebouwd in Denderleeuw en een tweede opeenvolgende promotie behaald als sportief directeur.

© photonews

Deze zomer kon hij eindelijk rustig een seizoen in de Jupiler Pro League voorbereiden... Bijna, want hij moest nog een grote verandering managen met het vertrek van Timmy Simons naar Westerlo. Maar Gorius heeft "zijn" coach, Vincent Euvrard, teruggebracht naar Dender. Een duo dat opnieuw wonderen verricht aan het begin van dit seizoen.

Een team van wraakzuchtigen en continuïteit

In plaats van alles overhoop te gooien, hebben Gorius en Euvrard vertrouwd op het team dat promoveerde naar 1A om het seizoen te starten. En dit team bestaat uit spelers die al lang op hun kans wachten: spelers die niet doorbraken in de Jupiler Pro League bij hun opleidingsclub, zoals Nathan Rodes, Kobe Cools, Lennard Hens of Bruny Nsimba.

Natuurlijk was er wat beweging in Dender in het tussenseizoen - een kwaliteitsinjectie was nodig - maar tussen de 11 spelers die de promotie naar 1A behaalden op 19 april bij Francs Borains en de 11 die op 31 augustus wonnen bij Beerschot, waren er 7 gemeenschappelijke basisspelers.

Mohamed Berte, de ontdekking

De medetopschutter van Dender, Mohamed Berte (22 jaar), zal een van de spelers zijn om in de gaten te houden voor Standard deze vrijdag. Drie doelpunten in zes wedstrijden, allemaal gescoord bij zijn invalbeurten. De aanvaller geboren in Brussel maar opgeleid bij KV Oostende is een luxereserve, die ook de wedstrijd kan starten maar nog moet bewijzen dat hij dan even beslissend kan zijn.

© photonews

De ondergang van KVO heeft Berte naar Dender geleid, en de Vlamingen lijken een goede neus te hebben gehad. Hoewel hij nog een opkomende speler is, kan hij een van de revelaties van het seizoen worden.

Het enthousiasme van de promotie

Vorig seizoen stond RWDM na enkele speeldagen ook trots aan de top van de Jupiler Pro League. We hebben gezien hoe de dingen zijn veranderd. In het verleden hebben clubs als Eupen, Westerlo of Beerschot ook kunnen profiteren van het enthousiasme van een promotie om wat extra energie te krijgen.

Maar wat komt, gaat ook weer. Dender zal moeten blijven profiteren van deze gunstige situatie voordat de zaken weer "normaal" worden. Het is de kunst om niet te snel van de hemel naar de hel te gaan...