Filip Joos schat kansen van Club Brugge in de Champions League in: "Alles meer dan dat is heel straf gespeeld"

Word fan van Club Brugge! 5782 Club Brugge speelt binnenkort weer in de Champions League. Blauw-zwart zal voor de zesde keer in zeven jaar tijd meespelen met het kampioenenbal. Filip Joos schat in hoeveel punten Club kan pakken. Dortmund (thuis), Sturm Graz (uit), AC Milan (uit), Aston Villa (thuis), Celtic (uit), Sporting CP (thuis), Juventus (thuis) en Manchester City (uit). Dit is de zware CL-kalender van Club Brugge dit seizoen. In het nieuwe format zal blauw-zwart maar liefst acht wedstrijden spelen. Er is een algemeen klassement en dat zal bepalen wie naar de volgende ronde mag, en wie nog play-offs moet spelen. Geen makkelijke tegenstanders, maar wel enkele heel leuke affiches. Filip Joos gaf bij de podcast 'MidMid' zijn mening erover. "Alles wat meer dan 7 punten is, is heel straf gespeeld. Ik hoop wel op meer." Club heeft volgens Joos wel pech dat de wedstrijd tegen Celtic op verplaatsing gespeeld wordt. "Maar op Celtic Glasgow gaan winnen... Moeilijk hé. Ik zou dat niet te makkelijk inschatten." "Thuis Celtic, thuis Sturm Graz, dan zou ik naar 10 punten gaan", besluit Joos. Op woensdag 18 september start de campagne thuis tegen Dortmund.



