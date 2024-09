Frank Raes hoopt dat bondscoach Tedesco één ding eindelijk echt door heeft

De Rode Duivels maakten weer geen grote indruk tijdens de voorbije interlandbreak. Frank Raes hoopt alvast dat de bondscoach één ding eindelijk door heeft.

De Rode Duivels openden deze campagne in de Nations League met een 3-1-overwinning tegen Israël. Daarna volgde een 2-0-nederlaag tegen Frankrijk.

Op zich hetgeen veel mensen verwacht hadden, maar dat was zonder Kevin De Bruyne gerekend. Die ging stevig door over zijn ploegmaten, waardoor er na de zaak Courtois alweer een nieuwe crisis bij de Rode Duivels passeert.

Toch was het niet allemaal slecht te noemen. Als ploeg deden de Belgen het in enkele flarden goed. Analist Frank Raes zag bij de Rode Duivels ook enkele lichtpuntjes. Hij hoopt stellig dat bondscoach Domenico Tedesco dat ook gezien heeft.

“De Duivels met of zonder De Bruyne, dat is een groot verschil. Net zoals het ook een groot verschil is met of zonder Romelu Lukaku. Loïs Openda heeft in Hongarije tegen Israël best goed gespeeld, maar die gemiste penalty was toch een smet op zijn partij”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Iemand anders deed het wel goed. “Tegen Frankrijk werd hij stevig aangepakt en speelde hij eigenlijk een anonieme wedstrijd. Als je dan Charles De Ketelaere ziet invallen, mag je toch hopen dat die de komende maanden wat vaker zijn kans zal krijgen.”