Gilles Dewaele bereidt zich voor op zware wedstrijd tegen Club Brugge: "Voor de supporters is het altijd een speciale wedstrijd"

Gilles Dewaele was net voor de interlandbreak teruggekeerd op de Pro League-velden, tegen Sint-Truiden. De speler van KV Kortrijk bereidt zich voor om Club Brugge te confronteren en is nog steeds op zoek naar zijn ritme.

Gilles Dewaele kampte met een lastige knieblessure die hem zes weken aan de kant hield. Bij zijn terugkeer naar KV Kortrijk mocht hij zijn eerste minuten maken, vlak voor de interlandbreak, tegen STVV.

Gilles Dewaele is eindelijk terug in actie

In een interview met de clubmedia van de Kerels keek de 28-jarige speler terug op zijn afwezigheid en zijn terugkeer naar de actie. "Er zijn nog veel dingen te verbeteren, dat weet ik. Op dit moment gaat het er gewoon om ritme op te doen."

Ritme zal Gilles Dewaele dit weekend weer opdoen, wanneer KVK Club Brugge ontvangt. "Voor de supporters is het altijd een speciale wedstrijd. Dat geldt ook voor ons, de spelers. We zullen echt op 100% moeten zijn om het verschil te kunnen maken."

Dewaele is nog niet op 100%. De speler die in twee en een half jaar tijd 45 wedstrijden speelde in het shirt van Standard, hoopt nu meer te kunnen blijven spelen en Kortrijk een rustig seizoen te bezorgen, zo ver mogelijk weg van de degradatiezone.