Zeer lastige situatie bij Club Brugge rond Raphael Onyedika

Raphael Onyedika had graag een transfer versierd naar Galatasaray. Op persoonlijk vlak waren er in ieder geval geen problemen. Er lag een vijfjarig contract klaar voor de middenvelder.

Club Brugge wou meer dan 20 miljoen euro voor de sterkhouder, zeker omdat de transfermarkt in België al gesloten is. Bovendien zou de Turkse club niet genoeg hebben geboden.

Maar Onyedika had zijn zinnen al op een transfer gezet. Hij was heel duidelijk in het feit dat hij weg wou bij Club Brugge om naar de Turkse Süper Lig te trekken.

Maar ondanks een duidelijk bericht richting Club Brugge, kon de middenvelder niet voorkomen dat de deal helemaal afsprong op donderdag, meldt transferexpert Sacha Tavolieri.

Onyedika ligt nog tot 2027 onder contract bij blauw-zwart. Toch zitten beide partijen nu in een zeer lastige situatie, want geen enkele club wil een speler die absoluut weg wil...

Raphaël Onyedika



Blauw&Zwart asked over €20M arguing they can't replace him because transfer window's closed in Belgium & had an higher valuation than what offers the Turkish champions



Onyedika was clear as he wanted to leave Club