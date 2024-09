De Bruyne kijkt verbaasd op en is het er absoluut niet mee eens: "Ik eet hem op in een race!"

Met de komst van een nieuw voetbalseizoen is er ook een nieuwe editie van EA FC, de populaire voetbalgame. De nieuwe ratings van de spelers zijn bekendgemaakt, en de vier beste spelers zijn Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rodri, en Aitana Bonmati, met een score van 91.

Twee Belgische spelers hebben ook een plek weten te bemachtigen in de lijst. Thibaut Courtois, die een groot deel van het afgelopen seizoen miste door een blessure, ziet zijn rating dalen naar 89.

Kevin De Bruyne, middenvelder bij Manchester City, krijgt een rating van 90, wat een punt minder is dan voorgaande jaren. Hoewel De Bruyne niet heel bezorgd leek over de lagere score, was hij niet blij met de daling van zijn snelheid.

De Bruyne reageerde met een kwinkslag op zijn verminderde snelheid: “Dus mijn snelheid is ongeveer even goed als mijn verdedigende skills? Volgens mij hebben ze dat gemeten toen ik vorig jaar op krukken liep. Ik ben trager dan Bernardo (Silva)! Beeld je dat even in zeg. Ik eet hem op in een race.”

Ondanks die opmerking blijft De Bruyne een van de hoogst gerangschikte spelers in het spel, met een beoordeling van 90. Tijdens de onthulling van de ratings, in het gezelschap van zijn ploeggenoten Rodri, Aké, en Doku, werd er ook gelachen om de beoordeling van Doku, die een algemene score van 80 kreeg.

Rodri merkte op dat Doku's dribbelstijl uniek is: "Als hij een tegenstander voorbij is, stopt hij. Zodat hij hem opnieuw kan dribbelen." In de top van de ratings zijn enkele grote namen nog steeds aanwezig, zoals Lionel Messi met een rating van 88, maar Cristiano Ronaldo ontbreekt dit keer in de lijst van de beste 25 mannelijke spelers.